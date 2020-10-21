Sarkisyan NATO'da Stoltenberg'le görüşecek
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Sarkisyan NATO'da Stoltenberg'le görüşecek

21.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:01
Sarkisyan NATO'da Stoltenberg'le görüşecek

NATO Brüksel Merkez Karargahı tarafından yapılan bir açıklamayla Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın NATO nezdinde görüşmeler yapacağı duyuruldu.

NATO Brüksel Merkez Karargahı tarafından yapılan bir açıklamayla Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın NATO nezdinde görüşmeler yapacağı duyuruldu.

NATO tarafından yapılan kısa bilgilendirmede, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 21 Ekim 2020 Çarşamba günü NATO Karargahında Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile bir araya gelecektir" ifadesi kullanıldı.

NATO Brüksel Merkez Karargahında gerçekleşecek görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ermeni temsilcinin ortak bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Brüksel'de uzmanlara göre Yukarı Karabağ'da yaşanan gelişmeler sonrasında gerçekleşecek bu ziyarette Ermenistan'ın NATO ile yakınlaşmasının Rusya ile ilişkilerinde yeni bir zorlu dönemin başlangıcı olacağı yorumlarını yapıyor. Uzmanlar, NATO'nun, Ermenistan gibi güven sorunu arz eden bir ülkenin herhangi bir talebi ile Türkiye'ye karşı karar ya da tavır almasının söz konusu olmadığı görüşündeler.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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