Son Dakika: Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti
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Son Dakika: Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti

27.02.2021 17:08 | Son Güncelleme: 27.02.2021 17:36

Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alınması yönündeki kararını veto etti.

Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından sular durulmadı.

Orduyu darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Ancak Sarkisyan, Onik Gasparyan'ın azledilmesine yönelik kararnameyi imzalamadan Paşinyan'ın makamına iade etti.

ÜLKEDE KARŞIT GÖRÜŞLÜLER BİRBİRİNE GİRDİ

Karabağ hezimeti sonrası muhalefetin sık sık sokak gösterileri düzenleyerek Başbakan Paşinyan'ın istifasını istediği Ermenistan'da, Paşinyan destekçileri ile karşıtlarının gösterileri de devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Son Dakika: Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti
Haber Yorumları (5)
SERDAR AKIN: Yiyin birbirinizi Ermenistan
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RÜKNETTİN DEDE: Büyük Ermenistanmış?Pabucumun Ermenistanı.Siz önce Aç karnınızı doyurun.
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SEKOCAN: BU KÜÇÜK BATILI DEVLETLER NEDEN HEP ABD, RUSYA, İNGİLTERE GİBİ ÜLKELERE GÜVENİYOR ONLARIN GAZIYLA HAREKET EDİYOR DEMİYORLARKİ ULAN ABD BİZİ TÜRKİYENİN ÜSTÜNE SALIYOR AMA SONRADAN BİZİ TÜRKİYE BİTİRİR BEN İTİBAR KAYBEDERİM SONRA ABD KENDİ KUKLASINI ÜLKENİN BAŞINA KOYUP KAYYUM GİBİ YÖNETİR DİYE HİÇ HESABA KATMIYOR NE MAL ADAMLAR ARABİSTANDA YAVAŞ YAVAŞ ÇALKALANMAYA BAŞLIYOR SALMAN KRALLIĞINI ABD KUKLASINA VERECEK
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