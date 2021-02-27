Son Dakika: Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti

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Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alınması yönündeki kararını veto etti.

Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından sular durulmadı.

Orduyu darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Ancak Sarkisyan, Onik Gasparyan'ın azledilmesine yönelik kararnameyi imzalamadan Paşinyan'ın makamına iade etti.

ÜLKEDE KARŞIT GÖRÜŞLÜLER BİRBİRİNE GİRDİ

Karabağ hezimeti sonrası muhalefetin sık sık sokak gösterileri düzenleyerek Başbakan Paşinyan'ın istifasını istediği Ermenistan'da, Paşinyan destekçileri ile karşıtlarının gösterileri de devam ediyor.