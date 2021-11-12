Son dakika... Sarıgöl'de polis ve jandarmadan 'Bir hareketime bakar hayat' Projesi uygulandı - Haberler
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Son dakika... Sarıgöl'de polis ve jandarmadan 'Bir hareketime bakar hayat' Projesi uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Sarıgöl'de polis ve jandarmadan 'Bir hareketime bakar hayat' Projesi uygulandı

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan 'Bir hareketine bakar hayat' projesi kapsamında Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı denetim ve bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan 'Bir hareketine bakar hayat' projesi kapsamında Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı denetim ve bilgilendirme yapıldı. Uygulamaya Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan da katıldı.

Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki kavşakta başlatılan uygulamada polis ve jandarma ekipleri sürücülere ve vatandaşlara broşürler dağıtarak, emniyet kemerinin önemini anlattı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından araç losyonu ve maskeler de sürücülere dağıtılırken, Kaymakam Arıkan da sürücülere bir yandan broşür ve hediyelerden takdim etti bir yandan da emniyet kemerinin öneminden bahsetti.

Uygulamaya Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu da katıldı.

Vatandaşlar uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti. - MANİSA

Son dakika... Sarıgöl'de polis ve jandarmadan 'Bir hareketime bakar hayat' Projesi uygulandı

Son dakika... Sarıgöl'de polis ve jandarmadan 'Bir hareketime bakar hayat' Projesi uygulandı

Son dakika... Sarıgöl'de polis ve jandarmadan 'Bir hareketime bakar hayat' Projesi uygulandı

Son dakika... Sarıgöl'de polis ve jandarmadan 'Bir hareketime bakar hayat' Projesi uygulandı

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