Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ölenlerin ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden dolayı, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi.