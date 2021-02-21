Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu
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Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

21.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:21
Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ölenlerin ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden dolayı, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Korkunç olay, Bozova'nın Atatürk Baraj Gölet'i yakınındaki Buğdayhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KOVADA ATEŞ YAKMIŞLAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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