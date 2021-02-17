Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı

17.02.2021 07:50 | Son Güncelleme: 17.02.2021 08:11

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 30 kişi de yaralandı. Ekipler kazanın meydana geldiği alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Mehmet Cevat K. idaresindeki Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A.'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.

Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı

3 KİŞİ ÖLDÜ, 30 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı

İNCELEMENİN ARDINDAN CANSIZ BEDENLER KALDIRILDI

Kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri, inceleme yaptı. Cansız bedenler olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Osman Kavala Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Özge Özder Demet Akalın Hüner Coşkuner Mustafa Sandal
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 30 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 08:11:10. #1.16#
title