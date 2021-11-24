Son dakika... Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden 1'i öldü - Haberler
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Son dakika... Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden 1'i öldü

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Son dakika... Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden 1'i öldü

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da mangal kömürüyle ısınmaya çalışırken karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten koca hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da mangal kömürüyle ısınmaya çalışırken karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten koca hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Merkez Karaköprü ilçesinin kırsal İnanlı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet (65) ve Fidan Yıldırım'dan (63) haber alamayan komşuları girdikleri evde çifti hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ahmet Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde olan Fidan Yıldırım ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Yıldırım'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede çiftçin ısınmak için yaktıkları mangal kömüründen çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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