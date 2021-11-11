Son dakika... Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler
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Son dakika... Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Son dakika haberlerine göre Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor Ankara'dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor

ANKARA - Ankara'dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin Samuray Kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Mimar Cengiz, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor.

Son dakika... Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika... Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika... Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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