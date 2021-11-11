Son dakika... Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz son yolculuğuna uğurlanıyor

ANKARA - Ankara'dan İstanbul Ataşehir'e 1 aylık eğitim için giden mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin Samuray Kılıcı ile saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti. Mimar Cengiz, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanıyor.