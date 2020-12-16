Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
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Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu

16.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:21
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu

Son dakika gündem haberi: SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüs vaka sayısındaki artış üzerine yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip' kurarak, kentin işlek noktalarını takibe aldı.

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüs vaka sayısındaki artış üzerine yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip' kurarak, kentin işlek noktalarını takibe aldı. Gizli ekip, yoğunluk yaşanan yerlerin fotoğraflarını çekip anında Vali Dağlı'ya gönderiyor. Dağlı da söz konusu bölgeye polis ekiplerini yönlendirerek, kalabalığın dağıtılmasını sağlıyor. 

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüs vaka sayısındaki artış üzerine yakın koruma ekibi ile fotoğrafçılarından oluşan 8 kişilik gizli ekip kurdu. Gizli ekip, kent merkezi ile ilçelerdeki meydan, cadde ve pazar yerlerine giderek, insan yoğunluğunu fotoğraflayıp Vali Dağlı'ya ulaştırıyor. Vali Dağlı da anında polis ekiplerini o bölgeye yönlendiriyor. Vali Dağlı zaman zaman da ekiplerin bulunduğu noktalara giderek çalışmaları yerinde inceliyor. 

'SEKİZ KİŞİLİK EKİP YOR'Kentin durumuna hakim olmak zorunda olduklarını söyleyen Vali Dağlı, "Bu şu demek; Saathane Meydanı'nda, Çiftlik Caddesi'nde veya Mecidiye Çarşısı'nda ne kadar kalabalık var? Pazar yerlerimizde denetimlerimiz tam yapılıyor mu? Vatandaşlarımız bunlara tam uyuyor mu? Diğer ana arterlerde kalabalığın yoğun olduğu yerlerde hatta ilçelerimizde durum ne? Durumu fotoğraflıyorlar. Fotoğrafları bana gönderiyorlar. Ben de kolluk kuvvetlerimize, kaymakamlarımıza ve il emniyet müdürümüze göndermek suretiyle anında müdahale ettiriyoruz. Yoğunlukların azaltılması için anında müdahale ediliyor. Amacımız sonuçta üzüm yemek. Oradaki kalabalıkların oluşmasını önlemek. Hiçbir çalışanımızı töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Hepsi fedakar şekilde çalışıyor teşekkür ediyoruz" dedi.'BU BİR OTO KONTROL'Vali Dağlı özel olarak kendi koruma ekibindeki polis memurlarını ve Basın Müdürlüğü'nde görevli fotoğrafçıları bu çalışma için görevlendirdiğini belirterek, "Yoğun ve kalabalık olan yerlere gidip fotoğraflıyorlar. Amacımız kalabalıkların oluşmaması. Bu bir otokontrol. Orada bizim birimlerimizin görevini tam olarak yapıp yapmadığını da kontrol etmiş oluyoruz, vatandaşlarımızın birikmesini de önlemiş oluyoruz. Çift yönlü bir faydası var. 10 gündür bu uygulamayı yapıyoruz. Sekiz kişilik bir ekibimiz var şu anda" şeklinde konuştu.'FİLYASYON EKİPLERİNİN SAYISINI ARTIRDIK'Vali Dağlı, pandemi ile mücadeleye aralıksız devam ettiklerini dile getirerek, "Sağlık Bakanı'mızın önceki hafta açıklamasıyla afaki rakamların olduğunu duyurmuştu ilimizde.  Hatta art arda iki gün arayla duyurdu. Bu manada çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Filyasyon ekiplerimizin sayısını artırdık. Filyasyon süremizi günlük 6 saate indirmiş olduk. Vatandaşlarımızın ilaçlarını günü gününe veriyoruz. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz" diye konuştu.'EV ZİYARETLERİNİ ERTELEYİN'

Ev ziyaretlerinin vaka sayısının artmasına çok etkili olduğunu belirten Vali Dağlı, "Havaların soğumasıyla birlikte evlerde yoğunlaşmanın olduğunu biliyoruz. Bu yoğunlaşmaları kesinlikle azaltmak durumundayız. Ev ziyaretleri, buna benzer toplanmaları ertelemek durumundayız, en azından aşı bulununcaya kadar. Ev toplanmalarının artışta çok fazla rol aldığını düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle çağrıda bulunuyorum" dedi.


Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu
Son Dakika | Samsun Valisi, koronavirüsle mücadelede 'gizli ekip' kurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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