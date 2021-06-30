Son dakika! Samsun'da kolu asansöre sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Samsun'da kolu asansöre sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika! Samsun'da kolu asansöre sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Samsun'da kolu asansöre sıkışan 10 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Samsun'da kolu asansöre sıkışan 10 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde, Ayşe Ecrin Su Demir, ailesiyle yaşadığı apartmanın asansörüne bindi.

Elinde bulunan bozuk parasını asansör boşluğuna düşüren Demir, parayı almak için kolunu kabin ile duvar arasına soktu.

Demir'in kolu, hareket eden asansör ile duvar arasına sıkıştı.

Çocuğu kurtarmayı başaramayan yakınları ve apartman sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen görevliler, Ayşe Ecrin Su'yu kurtardı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun kolunda ezikler bulunduğu, tedavisinin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
BAĞCILAR'DA İLKOKULUN ÇATISINDA YANGIN-1
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Lütfü Türkkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Taner Ölmez Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Samsun'da kolu asansöre sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 18:30:10. #1.15#

title