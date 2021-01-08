Son dakika haberleri: Trafik kazasında yaşamını yitiren Kenan Demir için tören düzenlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde belediye işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Sedat Uzuner (42) idaresindeki Atakum Belediyesi temizlik işçilerini taşıyan 06 CHU 16 plakalı servis midibüsü, Serhat Caddesi'nde devrildi.

Kaza yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halim Türk (58) ve Kenan Demir (34), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 22 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Atakum Belediyesine ait personel servisinin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 2 işçimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır, yaralı 22 işçimize acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Türk'ün cenazesi defnedilmek üzere Çarşamba ilçesi Göğceli Mezarlığı'na gönderildi.

Demir için de Atakum Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılındı.

Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, mesai arkadaşlarınca omuzlarda taşındıktan sonra İlkadım Derecik Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Demir'in annesi Kadire Demir, gözyaşlarını tutamadı.

Demir'in bir hafta önce "Ali Yıldırım" ismini verdikleri erkek çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

Cenazeye Demir'in yakınları ile CHP Samsun milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP İl Başkanı Fatih Türkel, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye personeli katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız