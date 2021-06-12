Son dakika... Samsun'da 22 yaşındaki genç evinin balkonunda ölü bulundu
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Son dakika... Samsun'da 22 yaşındaki genç evinin balkonunda ölü bulundu

Son dakika... Samsun'da 22 yaşındaki genç evinin balkonunda ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Samsun'da 22 yaşındaki genç evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Samsun'da 22 yaşındaki genç evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki E.V., evlerinde ailesi tarafından balkonda yerde yatar halde hareketsiz halde bulundu. Olay 112'ye haber verildi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Balkonda yerde yatar halde bulunan E.V.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yanında uyuşturucu medde bulunduğu ileri sürülen E.V.'nin ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. E.V 'nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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