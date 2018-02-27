Terör Örgütü PYD'nin Eski Elebaşı Salih Müslim, Prag'da Mahkemeye Böyle Getirildi
Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı. Salih Müslim'in mahkemeye çıkarıldığına ait görüntüler yayınlandı.
Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim mahkemeye çıkarıldı. Salih Müslim'in mahkemeye çıkarıldığına ait görüntüler yayınlandı.
SALİH MÜSLİM MAHKEMEYE GETİRİLDİ
Çekya'nın başkenti Prag'da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK'nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı Salih Müslim, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.
Şehir mahkemesi sözcüsünden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Müslim'in duruşması TSİ 13.00'da başladı.
TERÖR YANDAŞLARI GÖSTERİ DÜZENLEDİ
Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.
Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.
TÜRKİYE İADESİNİ İSTİYOR
Türkiye, Müslim'in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.
PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.