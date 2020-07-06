Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinin Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın dördüncü gününde yapılan çalışmalar sonucunda patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.
Öte yandan bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Korkunç kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 1 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 117 kişi taburcu edilmişti.
1 KİŞİ HALA ARANIYOR
Biri il dışında olmak üzere 5 kişinin tedavisi devam ederken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Patlamada hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar ve Halis Yılmaz'ın cenazeleri toprağa verilmişti.