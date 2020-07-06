Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinin Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın dördüncü gününde yapılan çalışmalar sonucunda patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı. Öte yandan bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Korkunç kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 1 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.