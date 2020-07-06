Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
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Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

06.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:05

Sakarya'nın Hendek ilçesinin Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın dördüncü gününde yapılan çalışmalar sonucunda patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

Öte yandan bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Korkunç kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 1 vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı

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NE OLMUŞTU?

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz Cuma günü saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 117 kişi taburcu edilmişti.

1 KİŞİ HALA ARANIYOR

Biri il dışında olmak üzere 5 kişinin tedavisi devam ederken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Patlamada hayatını kaybedenlerden Havva Çelik, Sebahattin Tepeçınar ve Halis Yılmaz'ın cenazeleri toprağa verilmişti.

Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
Haber Yorumları (4)
MURTAZA: 10 sene sonra çıkıpta aslında bu olay şöyle böyle olmuş demeyin ama. düzgünce araştırılmıştır umarım. ayrıca tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa o tedbirler alınmadan açılmasın tekrar.
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KAZASIZ KUL OLMAZ EKİBİ: İhmal zinciri sonuç bu
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ADALET: Yıllar önce de patlamalar yaşanmış hala yeteri önlemleri alınmamış fabrika. Eğer memlekette adalet varsa bir daha açılmamak üzere kapatılması gerekir. Ekmek parasına insanlar canından oluyor. Bu fabrikaya ruhsat verenden iş verene kadar herkesin tutuklanması lazım.
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