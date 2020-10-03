Sakarya Akyazı eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı aracında ölü bulundu
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Sakarya Akyazı eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı aracında ölü bulundu

03.10.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:11

Kartal'da meydana gelen olayda, 2 bekçi aracının içinde hareketsiz yatan bir kişinin yanına yaklaştı. Sürücünün öldüğü belirlenirken, ölen kişinin Sakarya Akyazı eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı olduğu öğrenildi.

Kartal'ın Gümüşpınar Mahallesi, Balıkesir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre gece saatlerinde görevlerini yapan iki bekçi, park halinde bulunan bir aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Aracın yanına yaklaşan bekçiler, hareketsiz yatan kişiden herhangi bir tepki alamadı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bekçiler bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede, aracın içinde bulunan Yaşar Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Otomobilde cansız bedeni bulunan Yaşar Yazıcı'nın Sakarya'nın Akyazı ilçesinin eski Belediye Başkanı olduğu öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürülen eski Belediye Başkanı Yazıcı'nın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Sakarya Akyazı eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı aracında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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