Son dakika! Şahin'in son paylaşımı yürekleri burktu..."Yangın üstümüze üstümüze geliyor"

Son dakika 3. sayfa haberi... Şahin'in son paylaşımı yürekleri burktu.

Şahin'in son paylaşımı yürekleri burktu... "Yangın üstümüze üstümüze geliyor"

MUĞLA - Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in hayatını kaybetmeden önce yangında çektiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Son olarak saat 17.52'de paylaşımda bulunan Akdemir'in "ekiplere su ve ayran dağıttığı görüntülerde "Yangın üstümüze üstümüze geliyor" dediği duyuluyor.

Marmaris'te dün öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.

25 yaşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

"Görüntüleri sosyal medyadan paylaşmış"

Bu arada Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. İlk paylaşımını Marmaris merkezden yapan Akdemir, saat 16.38'de ise motosikleti ile yangına gidişini yayınlıyor ve, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor.

"Üstümüze üstümüze geliyor"

Yangın mahallinde itfaiye çalışanlarına su verirken görüntülerinin de yer aldığı paylaşımda Şahin Akdemir'in son olarak saat 17.52'de "Geliş gidiş yolları kapalı, Yangın hala devam ediyor, şu an içindeyiz ellerimizde ayranlar sular, yangın üstümüze üstümüze geliyor" dediği görülüyor.

Bu görüntülerden kısa süre sonra ise Şahin Akdemir'in motosikleti ile giderken dumandan etkilendiği ve motorundan düştüğü ardından da hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Sazak mahallesinde toprağa verilecek"

Köyceğiz'in Sazak Mahallesi'nden olan Şahin Akdemir'i cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Birkaç yıl önce eşinden ayrıldığı ve 7 yaşında bir kızının olduğu öğrenilen Şahin Akdemir'in cenazesi bugün öğleden sonra Sazak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez