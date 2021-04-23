Son dakika... Sağlık Federasyonu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açıklaması
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Son dakika... Sağlık Federasyonu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açıklaması

Son dakika... Sağlık Federasyonu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı açıklaması
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, 23 Nisan'ın geleceğin umudu olan çocuklara armağan edilmesinin, onlara duyulan sonsuz güveni gösterdiğini belirterek, "Bu kıymetli bayram, coşkusunu ülkemiz çocuklarıyla paylaşmak için dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen çocuklara ev sahipliği...

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, 23 Nisan'ın geleceğin umudu olan çocuklara armağan edilmesinin, onlara duyulan sonsuz güveni gösterdiğini belirterek, "Bu kıymetli bayram, coşkusunu ülkemiz çocuklarıyla paylaşmak için dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen çocuklara ev sahipliği yapmamıza vesile olmasıyla dünya barışına da hizmet etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dinç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir yazılı açıklama yaptı.

23 Nisan 1920 tarihinde Atatürk'ün önderliğinde Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını aktaran Dinç, ülkeyi yönetme yetkisinin ulusa verildiğini kaydetti.

Aynı zamanda milletin tam bağımsızlık mücadelesinin de meclis tarafından yönetilmesinin amaçlandığını ifade eden Dinç, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, ulusal egemenliğimizin tescillendiği gün olan 23 Nisan'ın, geleceğin umudu olan çocuklarımıza armağan edilmesi, onlara duyulan sonsuz güveni göstermektedir. Bu kıymetli bayram, coşkusunu ülkemiz çocuklarıyla paylaşmak için dünyanın pek çok farklı ülkesinden gelen çocuklara ev sahipliği yapmamıza vesile olmasıyla dünya barışına da hizmet etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

TBMM'nin milli birlik ve toplumsal çoğulculuğun en üst düzey ifadesi olduğunu aktaran Dinç, "Bu tarihsel mirasın bilincinde olarak 23 Nisan'ı gurur ve coşku ile kutluyoruz. TBMM'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ulusal egemenlik adına verdikleri eşsiz mücadeleden dolayı saygı ve minnetle anıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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