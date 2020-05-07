Son Dakika: Sağlık Bakanlığı: İngiltere, Türkiye'den gönderilen ürünlerle ilgili sorun olmadığını teyit etti
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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı: İngiltere, Türkiye'den gönderilen ürünlerle ilgili sorun olmadığını teyit etti

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı: İngiltere, Türkiye'den gönderilen ürünlerle ilgili sorun olmadığını teyit etti
07.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:42

Son dakika: İngiltere'nin Türkiye'den ithal ettiği 400 bin koruyucu kıyafetin kendi standartlarına uygun olmadığı iddiaları Sağlık Bakanlığı tarafından yalanlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan bakanlığı, "İngiltere, Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit etti" dedi.

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığını teyit ettiğini bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İngiliz medyasında, "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberlerin olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin 7 Nisan'da Birleşik Krallık'a 100.000 tulum, 100.000 cerrahi maske ve 50.000 N95 maske hibe ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÜRÜNLERLE İLGİLİ HİÇBİR SORUN YOKTUR"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği ve yine devamında tedarik ettiği ürünlerin tamamına ait CE ve ISO sertifikaları İngiliz tarafına önceden ibraz edilmiştir. Tüm bu ürünler, kamusal sagˆlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Service'in (NHS) onayının ardından İngiltere'ye gönderilmiştir. Haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak, teyit edilerek, tarafımıza bildirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca Dışişleri Bakanlığı üzerinden de resmi yazı ile İngiltere'nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edildiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, ülkedeki Kovid-19 hastalarını tedavi eden sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu kişisel koruyucu ekipmanı temin etmek için Nisan ayında Türkiye'den de toplam 84 tonluk bir ekipman alımı gerçekleştirmişti. Ancak Türkiye'den getirilen önlüklerin İngiltere'deki standartları karşılamadığı iddia edildi. Söz konusu önlüklerin bir depoda bekletildiği ve hükümetin önlükler için ödenen ücretin iadesini talep edip etmeyeceğinin bilinmediği belirtiliyor.

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı: İngiltere, Türkiye'den gönderilen ürünlerle ilgili sorun olmadığını teyit etti

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