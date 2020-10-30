Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısındaki artış hiçbir dönem kontrolümüz dışına çıkmadı

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla ilgili olarak zaman zaman tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka artışlarının görüldüğünü söyledi ve "Bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" dedi.

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları son haftalarda ciddi şekilde artışa geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada bu duruma değindi. Vaka artışlarının tüm dünyada görüldüğünü ve ülkemizde de artış yönünde olduğunu söyleyen Koca, "Bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" dedi.

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Ülkemiz pandemi sürecinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav vermektedir.

"DOSTLUK VE KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ GÖSTERDİK"

Ülkemizde kullandığımız gibi başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150'den fazla ülkeye destek sağlayarak dostluk ve kardeşliğin en güzel örneğini gösterdik. İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık durumlarında faaliyet gösterecek olan DSÖ İstanbul ofisinin açılışını gerçekleştirdik.

"ARTIŞ KONTROLÜMÜZ DIŞINA ÇIKMADI"

Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YILI OLMASI TEKLİFİNİ DSÖ'YE İLETTİK"

Sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarını bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021 yılının dünya genelinde 'Sağlık Çalışanları Yılı' olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilettik. Bu teklifimizin kasım ayında gerçekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde kabul edilmesini temenni ediyorum"