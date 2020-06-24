Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi. Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

24.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Türkiye'deki salgınla ilgili son durumu paylaştı. Koca, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan olan"Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna da yanıt verdi.

Koca, ikinci dalga ile ilgili açıklamasında, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Şu an yaşadığımız birinci dalganın etkilerini görmüş oluyoruz. Dünyada halen birinci dalganın etkisi devam ediyor. Yer yer dalgalanmaların olduğunu görmüş oluyoruz. Bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha arttığını görüyoruz. Öncesine göre de 1 ay öncesine göre vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hasta sayımız, entübe edilen ve vefat eden hasta sayımızın azaldığını görüyoruz. Eskiye göre virüsün etkisinin düştüğü anlamında değil, tedaviyle erken dönem yaklaşımla burada sonucu daha pozitif aldığımızı net söyleyebiliriz. Şu dönemde birinci dalganın devamını olan dalgalanmaları yaşadığımızı yeni bir ikinci dalga şeklinde olmadığını vaka sayıların yer yer öngördüğümüzden daha fazla olduğunu görüyoruz, ama eskiye göre hastane yükümüzün daha az olduğunu, entübe eden hastamızın vefat etme oranlarının giderek düştüğünü görüyoruz." dedi.

VAKALARIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞTÜ

Vakaların yaş ortalamasının 32'ye düştüğünü söyleyen Koca, "Her geçen gün vefat eden vatandaşımızın da yaş ortalamasının giderek yükseldiğini görüyoruz. Vaka sayılarında ise daha önce 41 iken ortalama yaş şu an 32'ye kadar düşmüş oldu. Ön planda vaka sayılarında her geçen gün gençlerde göründüğünü, ortalama yaşın aşağıya doğru indiğini ama hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yaşlarının arttığını görüyoruz. Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemelidirler. Riskli olan özellikle büyüklerimize, kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıdıklarını, riskli olan vatandaşlarımızın kendilerini korumalarını tekrar hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi

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