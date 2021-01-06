Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, son günlerde gündem olan SMA kampanyası ile ilgili olarak, "Bu kampanyanın kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklara devredilmesi için yürütülen kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU KAMPANYAYA ALET OLMAYACAĞIZ"

Daha önce sosyal medyada SMA hastaları için başlatılan kampanya sonrası bir basın açıklaması yayınlayan Koca, SMA hastaları üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli kimsenin alet olmaması gerektiğini belirtip "SMA hastası çocuklarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya açıklık getirmek istiyorum. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız" demişti.

"SAMİMİ DUYGULARLA HAREKET EDENLERİN ÇABASI MASUMDUR"

Gündeme oturan konu ile ilgili olarak bir açıklama daha yapan Bakan Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."