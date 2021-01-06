Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir

06.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:36

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, son günlerde gündem olan SMA kampanyası ile ilgili olarak, "Bu kampanyanın kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklara devredilmesi için yürütülen kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU KAMPANYAYA ALET OLMAYACAĞIZ"

Daha önce sosyal medyada SMA hastaları için başlatılan kampanya sonrası bir basın açıklaması yayınlayan Koca, SMA hastaları üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli kimsenin alet olmaması gerektiğini belirtip "SMA hastası çocuklarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya açıklık getirmek istiyorum. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Bir araya gelerek kampanya yürüten ve devletimizi aciz göstermeye çalışan bu kampanyaya alet olmayacağız" demişti.

"SAMİMİ DUYGULARLA HAREKET EDENLERİN ÇABASI MASUMDUR"

Gündeme oturan konu ile ilgili olarak bir açıklama daha yapan Bakan Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir

NE OLMUŞTU?

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. "Varlık Fonu" ve "İkramiye SMA'lı çocuklara verilsin" etiketleri ile başlatılan kampanyaya magazin ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim destek vermişti.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir
Haber Yorumları (39)
ALLAH ISLAH ETSİN: UMARIM O AİLELERİN ÇEKTİĞİ ACILARI SİZLERDE ÇEKERSİNİZ ALLAHA HAVALE EDİYORUM SİZİ
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RACO: Türkiyede her kişiden 1 tl toplansa günde 85 milyon para eder bu aileleri yavruları üzmeyin artık küçük hesaplarla uğraşmayın 1000 tane çocuğun tedavisi için gereken para bu ülke için bişey değil yapmıyorsunuz bari engel olmayın
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RACO: topu bilim kurulu üyelerine atıyorlar bilim kuruluna kaldıysa bu iş o yavruların hepsi teker teker bu dünyaya gözünü yumar ne yazıkki , bir aile düşünün çocuğu gözleri önünde her gün ölüme bir adım daha yaklaşıyor, milyonda bir umut bile olsa bu tedavi devlet eliyle uygulanmalı iyileşir veya iyileşmez onu Allah bilir bir umut var sonuçta böyle köşe bucak kaçmanın bir anlamı yok devlet olarak yapmak istemiyorsanız yapana mani olmayın bari
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