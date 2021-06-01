Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı! İstanbul'daki düşüş sürüyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 123'ten 89'a düştü, Ankara 115,71, İzmir ise 47,74 oldu. Kırmızı kategori olarak kabul edilen 100 sınırını sadece 11 il aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

"VAKA SAYILARININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

VAKA SAYILARININ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Vaka sayısı en yüksek ilk üç ise Gümüşhane 162,31, Bilecik 146,76, Kars 118,63 olarak sıralandı. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay'da 12,47, Adana'da 12,84, Osmaniye'de 13,31'le görüldü.

11 İL KIRMIZI KATEGORİDE

Kütahya, Bilecek, Eskişehir Ankara, Bolu, Kayseri, Tokat, Gümüşhane, Kars, Ağrı Erzurum 100 sınırını aşmaları nedeniyle renk haritasına göre, kırmızı kategoride yer aldı.

SON HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK DÜŞEN İLLER

Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli olduğunu da açıkladı.