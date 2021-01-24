Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca müjdeli haberi verdi: Korona aşılarının ikinci sevkiyatı yarın sabah geliyor
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca müjdeli haberi verdi: Korona aşılarının ikinci sevkiyatı yarın sabah geliyor

24.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:14

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Çin aşısının yeni sevkiyatına dair bilgi verdi. Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak" ifadelerini kullandı.

Çin'den alınan Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldikten 14 gün sonra vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başlandı. Kısa sürede 1 milyon gibi ciddi bir sayıya ulaşılırken, yetkililer yaptıkları açıklamalarda aşının 2. sevkiyatının yakın dönemde Türkiye'de olacağını bildirdi.

"PAZARTESİ SABAHI ÜLKEMİZDE OLACAK"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak" dedi.

AŞI PROGRAMINDA AKSAMA OLMAYACAK

Koca açıklamasının devamında, "Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Çin'den alınan 6,5 milyon doz koronavirüs aşısı pazartesi sabahı Türkiye'de olacak

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

İlk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri 13 Ocak tarihinde koronavirüs aşısını yaptırdı. Öncelikli olarak sağlık çalışanları aşılanırken, aşı kısa sürede binlerce insana uygulandı. Şu ana kadar ülkemizde 1 milyon 237 bin 900 vatandaş aşılandı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca müjdeli haberi verdi: Korona aşılarının ikinci sevkiyatı yarın sabah geliyor
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