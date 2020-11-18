Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim

18.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 11:46

Son dakika! Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler getirilse de tüm dünyanın gözü aşı çalışmalarında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili olarak daha önceki umut vadeden açıklamalarına bir yenisini ekleyerek "16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair bilgilendirmeler yaptı.

"İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır" diyen Koca, radikal tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibariyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.

"16 AYRI AŞI ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir.

"RADİKAL TEDBİRLERE BAŞVURMAMIZ KAÇINILMAZ OLMUŞTUR"

İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Nitekim dün yapılan Kabine toplantısında Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda bir dizi kararlar alınmış oldu.

"273 SAĞLIK TESİSİ TAMAMLANACAK"

Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz"

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim
Haber Yorumları (16)
HANDE: ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLER DE KISITLANMALI TAMAMEN. BİR AN ÖNCE AŞI NETLEŞİRSE İNŞALLAH ÜLKE EKONOMİSİ DE İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ DE DÜZELECEKTİR
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HANDE: BENCE İŞE GİTMEYEN HERKES BİR SÜRE TAMAMEN EVDE KALMALI. . ZATEN KIRAATHANE SPOR SALONU TATİL BELDELERİ V. S. HİÇ AÇILMAMALIYDI. . BU KARGAŞA DAHA AZ OLACAKTI. UMARIM ÜLKEMİZ RAHATA ERER BİR AN ÖNCE. . ÇUCUKLARIMIZ BİLGİSAYAR TABLET VE OYUNLARDAN KALKMAYAN GENÇLİK OLDU KOŞMAYI UNUTTU ALLAH HEPİMİZE YARDIM ETSİN
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ÜLKÜCÜ: en az 15 gün bir tam bir karantina ve kapatma yapmak ardından sıkı önlemlerle kontrollü ve sosyal mesafeli bir sosyal ve iş yaşamına geçmek şart virüs bu kadar dolaşıma girmişken ne yapsak boş gibi herkes artık birbirini dinlemeli
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