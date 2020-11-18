Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim

Son dakika! Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler getirilse de tüm dünyanın gözü aşı çalışmalarında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili olarak daha önceki umut vadeden açıklamalarına bir yenisini ekleyerek "16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Toplantıya katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye dair bilgilendirmeler yaptı.

"İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır" diyen Koca, radikal tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibariyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.

"16 AYRI AŞI ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir.

"RADİKAL TEDBİRLERE BAŞVURMAMIZ KAÇINILMAZ OLMUŞTUR"

İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Nitekim dün yapılan Kabine toplantısında Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda bir dizi kararlar alınmış oldu.

"273 SAĞLIK TESİSİ TAMAMLANACAK"

Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz"