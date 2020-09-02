Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı
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Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'de en fazla vaka sayısının olduğu il Ankara olduğunu söyledi. Ankara'daki vaka sayılarının İstanbul'u iki kat geçtiğini belirten Koca, bayram ve düğün gibi etkinliklerin artışa neden olduğunu söyledi.

02.09.2020 20:26 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca, Türkiye'de en fazla vaka sayısının Ankara'da olduğunu belirterek İstanbul'u iki kat geçmiş olduğunu söyledi. Bakan Koca, Ankara'da ciddi vaka artışının sebebini ise bayram ve düğün gibi etkinlikler olduğunu açıkladı.

ŞU AN SOKAĞA YASAĞI GÜNDEMDE DEĞİL

Bakan Koca, "Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı. Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma yasağı ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA ARTIŞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Fahrettin Koca, "En büyük kaynak bayram ve bayram sonrası yoğun düğün ve benzeri etkinlikleri görüyoruz. O nedenle de düğünlerle ilgili bütün Türkiye'de bugün Bilim Kurulumuzda da gündem olan, daha önce 14 ilde alınmıştı, bütün Türkiye'de düğünlerle ilgili organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli organizasyonda olmaması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu, sünnet düğünleri de dahil olmak üzere" dedi.

"ORTA ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA MAALESEF ARTIŞ VAR"

Bakan Koca, "İstanbul'da, Ege ve Trakya'da ciddi artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef artış var. Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Risk burada, mücadelemizin temel hedefi bunu önlemeye yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştik" şeklinde konuştu.

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı

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Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: Madem bayram ve düğünler artışa neden oldu devlet olarak bunlarda neden izin verdiniz halkımı size helal etmiyorum bilesiniz
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