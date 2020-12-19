Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir...
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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir...

19.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:00
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Ercan

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