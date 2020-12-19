Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir...
19.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:00
Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Ercan