Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir...

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Gaziantep'teki hastane yangını) Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.