Son dakika... Rüzgara kapılan yamaç paraşütçüsü Selendi'ye acil iniş yaptı
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Son dakika... Rüzgara kapılan yamaç paraşütçüsü Selendi'ye acil iniş yaptı

Son dakika... Rüzgara kapılan yamaç paraşütçüsü Selendi'ye acil iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Denizli Pamukkale'den kalkış yapan yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsü, rüzgara kapılarak yaklaşık 5 saat havada süzülerek Manisa'nın Selendi ilçesine acil iniş yaptı.

Denizli Pamukkale'den kalkış yapan yabancı uyruklu yamaç paraşütçüsü, rüzgara kapılarak yaklaşık 5 saat havada süzülerek Manisa'nın Selendi ilçesine acil iniş yaptı.

Denizli Pamukkale'den kalkış yapan Bangladeş uyruklu Riad Khan, havada ters rüzgara kapıldı. Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 saatlik bir uçuş yapan Khan, Manisa'nın Selendi ilçesine kadar sürüklendi. Khan, 5 saatlik havada kalmasının ardından ilçeye bağlı Karşıova Mahallesi'nde bulunan Selim Acar isimli bir vatandaşın evinin bahçesine acil iniş yaptı. Paraşüt sporcusu Khan'ı gören meraklı vatandaşlar durumu Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar oldukça bitkin durumda olan Khan'a su ve yiyecek ikramında bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri daha sonra paraşüt sporcusu Khan'ın Denizli'ye dönebilmesi için Uşak iline yönlendirdi. - MANİSA

Son dakika... Rüzgara kapılan yamaç paraşütçüsü Selendi'ye acil iniş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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