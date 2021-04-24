Son dakika: Rüyasında görerek "Başkan Dedeciğim" hitabıyla mektup yazan çocuk, Erdoğan'ın iftar konuğu oldu
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Son dakika: Rüyasında görerek "Başkan Dedeciğim" hitabıyla mektup yazan çocuk, Erdoğan'ın iftar konuğu oldu

Son dakika: Rüyasında görerek 'Başkan Dedeciğim' hitabıyla mektup yazan çocuk, Erdoğan'ın iftar konuğu oldu
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini rüyasında görerek, "Başkan Dedeciğim" hitabıyla mektup yazan Mehmet Semih'i, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Huber Köşkü'nde bir araya geldiği iftarda ağırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini rüyasında görerek, "Başkan Dedeciğim" hitabıyla mektup yazan Mehmet Semih'i, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Huber Köşkü'nde bir araya geldiği iftarda ağırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi Twitter hesabından, Mehmet Semih'in mektubunun ve iftardan fotoğrafların yer aldığı bir paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Mehmet Semih rüyasında 'Başkan Dedeciğini' görmüş ve ona bir mektup kaleme almıştı. Rüyası gerçek oldu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkan Dedeciğinin iftar konuğuydu." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Semih'in 26 Mart 2021'de Isparta'dan yazdığı "Başkan Dedeciğim" hitabıyla başlayan mektupta, "Sevdiğim bir oyunu oynadıktan sonra erkenden uyumuştum dün gece de. Hemencecik dalmışım rüyaların arasına ama bir tanesi vardı ki hiç çıkmıyor aklımdan." ifadesi yer alıyor.

Semih, gördüğü bir rüyayı kaleme aldığı mektubunda, haber bültenlerinde izlediği Millet Kütüphanesi'nin rafları arasında gezerken karşısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıktığını aktararak, şöyle devam ediyor:

"Çok korkmuş ve şaşırmıştım. Sonra konuşmaya başladık. Adımı sordu, ne yaptığımı. Ben de kekeleye kekeleye cevap vermiştim. 'Hadi gel seni yemeğe götüreyim.' dedi. Çok güzel bir salona gittik beraberce. Yemekte de en sevdiğim yemekler... Tabii rüya benim rüyam. Oradan başka büyük ve güzel bir odaya. Orada masanın çekmecesinden bir kutu çıkardı ve bana hediye etti. Kutudan aldığıma göre bu bir telefondu. Alıp sarıldım iki elimle kutuya, o sevinçle uyanmışım. Ellerim telefonu tutar şekildeydi. Meğer hepsi bir rüyaymış. Olsun benim de hayalim Başkan dedemle ilgiliydi. Onu çok çok seviyorum. Rüyada bile olsa seninle olmak güzeldi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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