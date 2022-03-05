Son Dakika! Rusya'nın ateşkes ilan ettiği Ukrayna'nın 2 kentinde tahliyeler ertelendi

10 gündür devam eden Rusya - Ukrayna savaşında, iki taraf da birçok kayıp verdi. Saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın dört bir yanı yangın yerine döndü. Dünyadan gelen çağrılar üzerine taraflar iki kez müzakere masasına oturdu. Son görüşmede, sivillerin tahliyesi için insani koridorların oluşturması için ateşkes ilan edilmesine karar verildi.

SABAH SAATLERİNDE İKİ ŞEHİRDE GEÇİCİ ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Bu noktada beklenen haber sabah saatlerinde Rusya'dan geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

TAHLİYELER ERTELENDİ

Ancak Mariupol Belediye Başkanı, Rusların bombardımana devam etmesi nedeniyle tahliyelerin ertelendiğini açıkladı. Mariupol Belediye Meclisi de genel bir duyuru yaparak son durum hakkında bilgi verdi. Tüm Mariupol halkına sığınaklara geri dönülmesi konusunda çağrı yapılarak, "Tüm Mariupol kenti sakinlerine geri dönmelerini (tahliye yolundan) ve sığınaklara gitmelerini tavsiye ediyoruz. Şuan Rusya Federasyonu ile ateşkes rejimi için görüşmeleri sürdürüyoruz. Herhangi bir değişiklik olması halinde hoparlörlerden bilgi verilecektir" denildi.

"SİVİLLERİMİZ BOMBARDIMANDAN KAÇAMIYORLAR"

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov ise Rus ordusu tarafından bombardımana devam edildiğini duyurarak, "Ruslar bizi bombalamaya ve topçu kullanmaya devam ediyor. Mariupol'de ateşkes yok ve güzergah boyunca da ateşkes yok. Sivillerimiz kaçmaya hazır ama bombardımandan kaçamıyorlar" diye konuştu.

KENT KUŞATILMIŞ DURUMDA

Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alınmış durumda. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istemişti.