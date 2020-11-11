Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu

Son dakika! Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere son verdiğini ve iki ülke askerlerinin çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durduğunu açıkladı.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla savunmaya geçen Azerbaycan şimdiye kadar 250'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtarırken, köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yenilgiyi ve Dağlık Karabağ'dan çekilmeyi kabul etti.

"HER İKİ TARAF DA ASKERİ FAALİYETLERE SON VERDİ"

Bu gelişmenin ardından bölgedeki durumla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Şu an itibarıyla her iki taraf da askeri faaliyetlere son verdi. Azerbaycan ve Ermenistan birlikleri, çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durdu" dedi.

BİR GÜNDE BÖLGEYE 400 RUS ASKERİ GİTTİ

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmayı müteakip Dağlık Karabağ'a intikal ettirilen Rus barış gücünün mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Rudskoy, bir gün içinde bölgeye giden 400 barış gücü askerinin Laçin koridorunda kontrolü sağladığını ifade etti.

"GEÇİCİ GÖZLEM NOKTALARI KURDU"

Rudskoy, "Bugün itibarıyla Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin öncü birlikleri Laçin koridorunda ve Laçin-Lısogorsk karayolunun bir bölümünde kontrolü sağladı ve geçici gözlem noktaları kurdu" diye konuştu.

"AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN İLE KESİNTİSİZ ETKİLEŞİM ORGANİZE EDİLDİ"

Açıklamalarına devam eden Rudskoy, sahadaki durumun 24 saat kesintisiz izlenmesi için Rusya Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri yönetim grubu oluşturulduğunu belirtti ve "Barış gücü görevlerinin yerine getirilmesi, olası olayların önlenmesi ve Rus askerlerin güvenliğinin sağlanması için Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı karargahlarıyla kesintisiz etkileşim organize edildi, direkt iletişim kanalları kuruldu" dedi.