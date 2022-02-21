Son Dakika: ABD ve Rusya'dan Ukrayna diplomasisi! Blinken ile Lavrov 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşecek

Rusya ile Ukrayna arasında Donbass bölgesindeki kriz sürüyor. Sınır hattından saldırı haberleri gelirken, kısa bir süre önce Rusya tarafından Rostov'da gerçekleştirilen müdahalede sınırdan geçmek isteyen 5 Ukraynalı'nın öldürüldüğü belirtilmişti. Tüm bunların yaşandığı sırada diplomatik tarafta da dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

24 ŞUBAT'TA GÖRÜŞECEKLER

NATO'daki etkisi nedeniyle sürecin paydaşları arasında görülen Abd'nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtildi. İki liderin bu görüşmede, bölgedeki krizin yanı sıra liderler düzeyinde bir görüşme olup olmayacağını da değerlendirmesi bekleniyor.

YEŞİL IŞIK YAKMIŞLARDI

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden ile Rus lider Putin'in Ukrayna konulu zirve için prensipte anlaştığı belirtilmişti. Açıklamada Biden-Putin zirvesinin içeriği iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından belirleneceği detayına yer verildi. Ayrıca Biden-Putin zirvesinin yapılması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeme şartına bağlandı.