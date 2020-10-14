Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi

Son dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden savaş hakkındaki açıklamalarında "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" dedi.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki pozisyonundan Rusya'nın memnun olmadığını söyleyen Lavrov, "Türkiye'nin Karabağ'daki adımları Suriye'deki gibi şeffaf olmalı. Karabağ sorununda askeri çözüm kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

"KARABAĞ'DA RUS GÖZLEMCİLER OLMALI"

Azerbaycan-Ermenistan ateşkesine rağmen devam eden çatışmalara ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Bence Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KARABAĞ'DAKİ POZİSYONUYLA HEMFİKİR DEĞİLİZ"

Lavrov, Türkiye'nin Karabağ'daki tutumuyla ilgili olaraksa "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" sözlerine yer verdi.

MOSKOVA'DA ATEŞKES İMZALANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış görüşmeleri çağrısını kabul eden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya gelmişti. Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturmuştu. Ateşkes görüşmelerine Azerbaycan istediği halde Türkiye davet edilmemişti.

ALİYEV, "TÜRKİYE DE MASADA OLMALI" DEMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de tesirleri de olsun. Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden görüşmelere dahil olmasın? Batı'da Türkiye'nin sözü çok büyüktür. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.