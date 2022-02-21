Son Dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı

Ukrayna- Rusya gerilimi bir türlü düşmezken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm dünyanın beklediği konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SSCB'NİN DAĞILMASI BOLŞEVİKLERİN HATALARI"

SSCB ile ilgili konuşan Putin, "Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı. SSCB'nin dağılmasının sorumlusu, farklı dönemlerde yaptıkları hatalar nedeniyle Bolşeviklerdir. Sovyetler Birliğinin kuruluş ilkelerine geri dönmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"NEDEN TOPRAKLARIMIZI CÖMERTÇE VERMEK ZORUNDA KALDIK?"

Putin, "Size hatırlatmak istiyorum ki. 1917'deki Bolşevik devriminden sonra yeni bir ulus kurmaya başladılar. Bazı anlaşmazlıklar yaşandı tabi ki. Sonrasında Stalin de ülkenin liderliğini ve ülkenin ulusal güvenlik konseyi başkanlığını aldı. Aldığı kararlar Lenin'in hoşuna gitmedi. Bazı bölgelere bazı statüler tanınması lazım diye düşündü. Bu şekilde Sovyetler Birliği'nin kuruluşu sırasında Lenin'in verdiği kararlarla tarihsel süreç yaşandı. Burada önemli bir soru var. Eski Sovyetler Birliği toprakları içerisinde toprakları neden başka yerlere vermemiz gerekti. Neden toprak bütünlüğümüzü bozmamız gerekti. Neden cömertçe topraklarımızı vermek zorunda kaldık?" diye konuştu.

"GERÇEKLERDEN BAHSETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Putin, "Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istediler. Kaizer ve müttefiklerinin olabilecek en kötü duruma sokmak istediler. Bunun için milliyetçilerin her talebini kabul ettiler. Rus kaderinin ve geleceğine baktığınız zaman, Lenin prensiplerinin bir hata olmadığını görüyorsunuz. Bu hatadan da kötü. Geçmişi değiştirmemiz imkansız. Gerçeklerden bahsetmemiz çok önemli. Şu anda açıklamalar ne olursa olsun hiçbir ulusun prensiplerinin önüne geçemez. Çünkü ülkedeki duruma baktığınız zaman zorlu bir durum görüyorsunuz. Size şunu hatırlatmak istiyorum; tarihi gerçeklerden bahsediyorum ve bunların Bolşevik sonucu Sovyet Ukrayna ortaya çıktı." dedi.