Son Dakika: Moskova'da geliştirilen koronavirüs aşısı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Putin ayrıca ilk aşının kızına da yapıldığını söyledi.

Putin'in açıklamasına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

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