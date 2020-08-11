Son Dakika: Moskova'da geliştirilen koronavirüs aşısı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Putin ayrıca ilk aşının kızına da yapıldığını söyledi.
11.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:49
Putin'in açıklamasına göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.
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