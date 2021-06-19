Son dakika: Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Rusya'da paraşütçüleri taşıyan bir uçağın motorunda meydana gelen arızanın ardından düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Rusya'nın Sibirya Federal Bölgesi'nde bulunan Kemerovo'da Ordu, Havacılık ve Donanma ile Gönüllü İşbirliği Topluluğu'na (DOSAAF) ait Let L-410 tipi çift motorlu bir uçakta arıza meydana geldi.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Motorlardan birinden yaşanan arızanın ardından uçağın acil inişe geçtiği sırada düştüğü bildirildi. DOSAAF tarafından yapılan açıklamada, paraşüt sporcularının bulunduğu uçakta şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik ağır olduğu belirtildi.

YETKİLİLER DOĞRULADI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Batı Sibirya Ulaştırma Soruşturma Dairesi de can kaybı sayısını doğrulayarak ölenler arasında 2 pilotun bulunduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TEKNİK İNCELEME YAPILACAK

Uçağın düştüğü noktada Rus savcılık birimlerinin inceleme yapmaya başladığı öğrenilirken, uçağın tüm parçalarının toplandıktan sonra teknik inceleme yapılacağı aktarıldı.

Son dakika: Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Deniz Poyraz İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Merih Demiral Çağlar Söyüncü Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Rusya'da uçak düştü: 9 ölü, 15 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 12:15:45. #1.14#

title