Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'daki bir okula düzenlenen kanlı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da kimliği henüz bilinmeyen kişi, okula girerek rastgele ateş açtı. Rus basınına açıklamalarda bulunan yetkililer, silahlı saldırının ardından çok sayıda yaralı olduğunu ancak yaralılarla ilgili bilgilerin netleşmediğini açıkladı.

Bölge Acil Durumlar Bakanlığı'ndan da saldırıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, bölgede yoğun dumanlar olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada saldırı sonucunda 12 öğrenci ve 1 öğretmen, toplamda 13 kişinin öldüğü belirlendi. 20'nin üzerinde ambulans ekibi olay yerine gönderildi.

Rus basınında yer alan habere göre silahlı saldırganın okula girmesinin ardından çocukların büyük bir korku içerisinde okulun pencerelerinden kendilerini dışarı attıkları bildirildi.

BİNANIN ÜÇÜNCÜ KATINDA REHİN ALDI

Saldırganın silahını ateşlemesinin ardından şu anda okulun üçüncü katında olduğu ve bir kişiyi rehin aldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, rehinenin zarar görmemesi adına da dikkatli davranılacağı bildirildi.

İKİ KİŞİ OLDUKLARI İDDİASI

Yine Rus basını tarafından geçen bir diğer bilgiye göre ise saldırganların iki kişi oldukları ve saldırganlardan birinin 17 yaşında olduğu belirtildi.

ÖĞRENCİLERİN AŞAĞI ATLADIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Diğer yandan öğrencilerin saldırgandan kaçmak için pencereden aşağıya atladığı anlar, bölgedeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti
Tataristan'daki bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti
Son dakika: Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
Son dakika: Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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