Şişli'de kayarak pazar yerine giren park halindeki otomobil 1 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şişli'de park halindeki otomobil kayarak pazar yerine girdi ve 1 kişi yaralandı. Yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü kadın yaralının başında uzun süre gözyaşı döktü.
ŞİŞLİ'de park halindeki otomobil kayarak pazar yerine girdi. Olayda 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kadın, yaralanan kişinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı