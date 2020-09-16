Rusya'da evinin üstünde uçuş yapan uçağa pompalı tüfeğiyle defalarca ateş etti Rusya'da bir kişi, evinin üstünde uçuş yaptığı gerekçesiyle hafif motorlu uçağa ateş açtı. Uçak büyük hasar alırken pilot yere çakılmamak için tarlaya sert iniş yaptı. Pilotun, açılan ateşin hedefine girmemesi ise mucize olarak değerlendirildi.

Rusya'da Moskova'ya bağlı bir köyde yaşayan 57 yaşındaki bir kişi, evinin üstünde uçtuğu gerekçesiyle hafif motorlu uçağa ateş açtı. Uçağın pilotu saldırı sonucu tarlaya mecburi sert iniş yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Solneçnogorsk şehrinin Shevlino köyü yakınlarında bir pilot hafif motorlu uçağıyla uçuş yaptığı sırada 57 yaşındaki bir kişi pompalı tüfeğini eline alarak uçağa defalarca ateş etti. Uçağın evinin üstünde aralıksız uçuş yaptığını savunan kişinin tüfeğinden çıkan kurşunlar havadaki uçağın hemen hemen her tarafına isabet etti.

PİLOT DÜŞMEKTEN ZOR KURTULDU

Motor kısmıyla gövdesinde çok sayıda delikler oluşan uçağın pilotu saldırı üzerine köydeki bir tarlaya iniş yapmaya çalıştı. Pilot telsizden kuleye bilgi verirken tarlaya da sert bir iniş yaptı. Pilotun çabası sayesinde uçak düşmekten kurtulurken köye ekipler gönderildi.

''PİLOTA KURŞUN İSABET ETMEMESİ BÜYÜK ŞANS''

Rusya Soruşturma Komitesi'nin Bölge Ulaşım Soruşturma Dairesi Sözcüsü Elena Markovskaya olayla ilgili yaptığı açıklamada uçağın yere 100 metre mesafede uçuş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradığını ve saldırganın gözaltında tutulduğunu açıklandı. Markovskaya uçağın sert bir iniş yaptığını ve isabet eden çok sayıda kurşun nedeniyle uçakta büyük hasar oluştuğunu ifade ederken pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu pilota kurşun isabet etmemesinin büyük bir şans olduğunu söyledi. Piper PA-28 Cherokee tipi uçağın tarladan kaldırılarak hangara çekileceği öğrenilirken uçakta incelemelerde bulunulacağı ve bölge savcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.

Kaynak: İHA