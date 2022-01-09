Son dakika: Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan Kazakistan açıklaması: "Askerler ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacak"

ANKARA (İHA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) askerlerinin Kazakistan'da ne kadar kalacağına ilişkin, "Bu ülkede sürdürülebilir barışın ve güvenliğin sağlanması için ne kadar gerekirse o kadar kalacaklar" dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Kazakistan'da son günlerde yaşanan protesto gösterilerini İHA muhabirine değerlendirdi. Ocak ayının başında Kazakistan'ın bazı şehirlerinde halkın protesto eylemleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Yerhov, bunun nedeninin oradaki ana yakıt türü olan ve arabalarda da kullanılan doğal gaz zammı olduğunu söyledi. Bir süre sonra özellikle güney bölgesinde, eski başkent Almatı bölgesinde gösterilerin yağmalamalar ve aşırı unsurlar tarafından hükümet tesislerine el koymaları da kapsayan büyük çaplı ayaklanmalara dönüştüğünü ifade eden Yerhov, "Kayıplar oldu. Vatandaşların can güvenliğine yönelik gerçek bir tehdit oluşması karşısında Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'ın üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) yardım talebinde bulundu ve bu yardım derhal sağlandı. Kazakistan yönetimi, kamu düzeninin büyük ölçüde yeniden sağlandığını duyurdu. Durum, KGAÖ barış güçlerinin desteğiyle askeri güçler ve kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alındı" dedi.

Almatı'daki gösterilerde dış faktörlerin etkisinin olup olmadığı hakkında değerlendirme yapan Büyükelçi Yerhov, "Meydana gelen olaylar, bazı unsurları, özellikle bu faktörün yer aldığını varsaymayı mümkün kılmaktadır. Her halükarda ayaklanmalara katılanların çoğu gözaltına alındı. Verilen ifadelerin Kazakistan'daki durumu istikrarsızlaştırmada dış güçlerin rolü de dahil olmak üzere tam resmi ortaya çıkarmaya yardımcı olacağından eminim. Umuyorum ki, bunun sonucunda olan bitenler hakkında gerekli hukuki değerlendirme yapılarak doğru çıkarımlara varılır" diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan neden yardım talebinde bulunulmadığı konusunda ise Yerhov, "Kazakistan makamlarının karar alma sürecinde bu örgütün temel belgelerinin böyle bir imkanı sağlamadığı gerçeğini de dikkate aldığını düşünüyorum. Bu örgüt siyasi ve askeri bir blok değil. Bu arada temsilcileri, Türk Devletleri Teşkilatı'nın temel amacının üyeleri arasında ticari ve ekonomik iş birliğini teşvik etmek olduğunu vurgulayarak bunu bize defalarca doğruladılar. Fikrimce Kazak halkı ile KGAÖ üyesi olan eski Sovyet Cumhuriyetleri halkları arasında uzun süre var olan şanlı dostluk ve kardeşlik gelenekleri de rol oynamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Ne kadar gerekirse o kadar kalacaklar"

KGAÖ askerlerinin Kazakistan topraklarında ne kadar kalacağı sorusunu da yanıtlayan Büyükelçi Yerhov şunları söyledi:

"Bu ülkede sürdürülebilir barışın ve güvenliğin sağlanması için ne kadar gerekirse o kadar kalacaklar. Kararlar Kazakistan liderliği ve KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi tarafından verilecek." - ANKARA

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