Son Dakika: Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısını kovdu! Benzer bir hamle ABD'den de bekleniyor

2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan gerilim son haftalarda iyice tırmandı. Rusya'nın Belarus ile birlikte Ukrayna sınırına asker yığıp hem karadan hem de denizden askeri tatbikata başlaması bir diğer süper güç olan Abd'nin tepkisini çekti. Peş peşe gelen açıklamalar ABD- Rusya ilişkilerini gererken, Rus basını iki ülke arasında yeni bir diplomatik krizin patlak verdiğini yazdı.

RUSYA, ABD'NİN ÜLKEDEKİ EN GÜÇLÜ İKİNCİ İSMİNİ KOVDU

RIA Novosti'ye konuşan ABD Büyükelçiliği kaynakları, Rusya'nın ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı ettiği bildirildi. Sözcü Jason Rebholtz'un açıklamalarına yer verilen haberde, " Rusya, Misyon Başkan Yardımcısını sınır dışı etti. Bart Gorman Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nde büyükelçiden sonra ikinci en önemli yetkili ve büyükelçiliğin üst düzey kilit bir üyesiydi" denildi.

3 YILDIR RUSYA'DAYDI

ABD büyükelçiliği sözcüsü Jason Rebholtz, konuyla ilgili Rus ajansına verdiği demeçte Gorman'ın geçerli bir vizesi olduğunu ve üç yıldan az bir süredir Rusya'da bulunduğu bilgisini de paylaştı.

ABD MİSİLLEME HAZIRLIĞINDA

RIA Novosti'ye konuşan kaynak, Washington'un diplomatın sınır dışı edilmesini "tansiyonu yükseltici bir adım" olarak gördüğünü ve misilleme önlemleri olasılığını da değerlendirdiğini sözlerine ekledi.

"NATO ÜYESİ OLURLARSA RUSYA- NATO ÇATIŞMASI RİSKİ VAR"

Diğer yandan Moskova güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine ABD'den gelene cevaba yanıt verdi. Rus tarafı, Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde Kırım'ı güç yoluyla geri alma tehdidinin doğacağını ve bunun da NATO ile Rusya arasında direkt silahlı çatışmaya yol açacağını vurguladı.

BİDEN: DİPLOMATİK ÇÖZÜM HALA MÜMKÜN

Rusya'nın çıkışının ardından ABD Başkanı Biden ise Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini öne sürerek, buna rağmen diplomatik çözümün de hala mümkün olduğunu söyledi.