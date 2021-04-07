Rus savaş uçağı, Barents Denizi'nde Norveç keşif uçağını engelledi
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Rus savaş uçağı, Barents Denizi'nde Norveç keşif uçağını engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Rus savaş uçağı, Barents Denizi'nde Norveç keşif uçağını engelledi

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Barents Denizi üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir keşif uçağının Rus savaş uçağı tarafından engellendiğini açıkladı.

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Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Barents Denizi üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir keşif uçağının Rus savaş uçağı tarafından engellendiğini açıkladı.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Falcon-20 tipi keşif uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya sınırlarına yaklaştığı gerekçesiyle Rus Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-31 tipi savaş uçağı tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, "7 Nisan 2021'de Rusya'nın, Norveç sınırına yakın bir noktada Rusya devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi. Hava hedefini belirlemek ve bir MiG-31 savaş uçağı Rusya devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için Kuzey Filosu Hava Kuvvetleri'nden kalkış yaptı. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Falcon-20 tipi keşif uçağı olduğunu belirleyerek, Barents Denizi üzerinde eşlik etti. Uçak Rusya sınırlarından uzaklaştırıldıktan sonra Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde üsse döndü" denildi.

Açıklamada ayrıca, Rus savaş uçağının hava sahasının kullanımına ilişkin Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, "Rusya devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmedi" ifadeleri kullanıldı.

(Erhan AltıparmakA/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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