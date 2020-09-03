Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak
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Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak

Son dakika: RTÜK, Netflix'te yayınlanan Cuties/Minnoşlar filminin çocuk istismarı görüntüleri içermesi nedeniyle kaldırılmasına karar verdi. Bu, RTÜK tarafından Netflix'e uygulanan ilk ceza oldu.

03.09.2020 15:28 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:19

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix'te yayınlanacağı duyurulan "Cuties/Minnoşlar" isimli filmle ilgili toplandı. Buna göre yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi. Karar, filmin çocuk istismarı görüntüleri içermesi nedeniyle alındı.

UZMAN RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan radyo ve televizyonların RTÜK denetimine alınmasından sonra Üst Kurul ilk kez bir seç-izle platformunun dosyasını görüştü. Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı.

ÇOCUK İSTİSMARI DAVRANIŞ ÖRÜNTÜLERİNİ ORTAYA ÇIKARABİLİR

Üst Kurul'da öncelikle Netflix'te 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanacağı duyurulan "Minnoşlar" isimli filmin fragmanında yapımın 11 yaşında bir çocuğu konu almasına karşın 18 yaş üstü yetişkin izleyicileri hedeflemesi üzerinde duruldu. Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.

BAKANLIK BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Netflix'te 9 Eylül 2020 itibarıyla yayına girecek ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alacak filmin tanıtımında "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlaması kullanılmıştı. Söz konusu tanım kamuoyunda tepki çekerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, RTÜK'e başvuruda bulunmuştu.

AKİT TV RAPORU DA ELE ALINDI

Akit TV'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin verilen haberin alt bandında Anıtkabir için kullanılan "Anırkabir" ifadesi de Üst Kurul toplantısında görüşüldü. RTÜK, söz konusu ifadenin toplam 1 dakika 43 saniye süresince ekranda kalması sebebiyle Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünün ihlal edildiğini belirledi. Üst Kurul, yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi. Kanal, söz konusu durumun harf hatasından kaynaklandığını belirtip özür dilemişti.

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Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak
Haber Yorumları (8)
ÖZGÜR: eşcinsellik, sigara, içki bunlar son dönemlerde dizilerde arttı bunlar doğru şeyler mi ? sigara içki zaten bela oldu başımıza vurgulamak şart mı ? 5 sene öncesine kadar yabancı dizilerde yoktu bunlar kaldırılmıştı.
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TTMAN: BIKTIK ARTIK YÖNETİM KARAR VE UYGULAMARINDAN ORTADOĞU COĞRAFYASINA VE İSLAM BÖLGESİNE TÜRK HALKINI SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞMASI BOŞA ERKEN SEÇİM OLSUN BİR AN ÖNCE CEZA EVLERİN DOLMUŞ TAŞMIŞ TECAVÜZCÜ HIRSIZ KATİLLERLE NETFLX Mİ YAPTI BUNLARI MÜSLÜMAN İNSANCIKLAR
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VATANDAS: Ceza ? Ceza basligi atmis gene icerigi farkli, cezasi neymis ? Bizim ulkemizde boyle seylerin cezasi var da niye kimsenin haberi yok ? Standartlar- Cezalar-Yaptirimlarla yonetilmeyen ulkemiz, tavsiyelerle yonetilince bunlar istedikleri gibi at kosturur..
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