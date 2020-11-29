Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı

Son dakika! RTÜK, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Türk ordusu satılmıştır" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı.

Dün akşam bir televizyon programına katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın orduya yönelik sözleri tepki çekti. Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusu için "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış" ifadelerini kullanan Başarır'a başta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olmak üzere pek çok siyasi isimden tepki geldi. RTÜK de söz konusu cümlelerin geçtiği yayına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

"GAYR-İ MİLLİ DİLİ ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hukuk çerçevesinde hesabının sorulacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz"

"ŞEREFLİ ORDUMUZA HAKARET EDENLERİ LANETLİYORUM"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler sonrası bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun açıklamasında şunları söyledi: "Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum. Ordumuz birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin etkin bir bölgesel güce dönüşmesine katkı sunan büyük, güçlü ve şerefli bir ordudur"

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