Son dakika! Rektör Savaş, üniversite adaylarına seslendi
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Son dakika! Rektör Savaş, üniversite adaylarına seslendi

Gelen son dakika haberlerine göre Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, tercih yapacak aday öğrenciler için açıklamalarda bulundu.

Son dakika! Rektör Savaş, üniversite adaylarına seslendi
12.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:49

Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, tercih yapacak aday öğrenciler için açıklamalarda bulundu. Savaş, "Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla, akademik çalışmaları, sosyo-kültürel faaliyetleri, yeni ve modern yapısıyla bölgenin parlayan yıldız üniversitesiyiz" dedi.

Tercih yapacak üniversite adayları için açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi, 12 Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 3 Yüksekokulu, 11 Meslek Yüksekokulu, 18 Araştırma Merkezi ve Türkiye'de bir ilk olan Deri, Tekstil, Seramik (DTS) Tasarım Merkezi ile yeni nesil bir üniversitesi olduklarını ifade etti. Savaş, ""Uşak Üniversitesi konumu itibariyle, Türkiye'nin kavşak noktalarından birinde yer alan güçlü bir üniversitedir. Üniversitemiz öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla dikkatleri üzerine çekerken, % 92'lere varan doluluk oranıyla tercih edilen üniversiteler arasında yer almaktadır. Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası akreditasyonları tamamlamış, şehir ve sanayiyle bütünleşmiş, nitelikli bir büyüme ile rol model olmayı ve öncelikle Türkiye üniversiteleri arasında ilk 20'ye girmeyi hedeflemektedir" dedi.

Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi'nin, yeni dönemle modern Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu, FİBA onaylı 2000 kişilik basketbol sahası gibi birçok özelliğe sahip olan Ömer Halisdemir Spor Kompleksive aynı zamanda her ay onlarca etkinliğin gerçekleştirildiği 1100 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi ile eğitim, spor ve sosyal etkinliklerle dolu bir yerleşkeye sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Savaş, 15 bin kişinin müsabakaları izleyeceği sentetik çim stadyumun yer aldığı spor kompleksinin de, birlikte tam kapasite ile Uşak'a hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

"Öğrencilerimiz, Mesleki Derslerini İşletmelerde Uygulamalı Olarak Gerçekleştiriyor"

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında protokoller imzaladıklarını ve öğrencilerin alanlarıyla ilgili mesleki derslerini, Uşak Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan işletmelerde uygulamalı olarak gerçekleştireceklerini ifade eden Rektör Savaş, "Yine bu işletmelerde staj imkanları verilerek, öğrencilerin alanlarıyla ilgili gerekli tecrübelerinin arttırılması hedefliyoruz" dedi. - UŞAK

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Kaynak: İHA

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