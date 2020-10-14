"Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ konusunda son yaşanan gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ülkesinin bazı basın kuruluşlarına güncel olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasına değinen Lavrov bu anlaşmaya karşılık hala çatışmaların devam etmesine atıfta bulunarak, "Bence Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" dedi.

Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın ateşkes görüşmeleri sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını anlatan Lavrov, "Ateşkes görüşmeleri sırasında müzakereler benzersizdi ve müzakerelerin belirleyici kısmında Devlet Başkanı Putin'in katkısını fark ettim. Görüşmeler sırasında Putin, Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşları ile görüşürken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu kendi mevkidaşları ile görüşmeler gerçekleştirdi" diyerek müzakerelerin detayları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin, Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan'a tam destek sağlamasını eleştiren Lavrov, "Moskova, Türkiye'nin Karabağ'daki pozisyonuyla hemfikir değil. Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı