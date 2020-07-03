Son dakika politika: Kozan Belediye Meclisi'nde komisyon üyeleri belli oldu Son dakika haberi: Adana'nın Kozan İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın başkanlığında gerçekleşen Kozan Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında 7 komisyon ile Encümen üyeleri belli oldu.

Adana'nın Kozan İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın başkanlığında gerçekleşen Kozan Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında 7 komisyon ile Encümen üyeleri belli oldu.

Kozan Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis toplantı salonunda sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi. Toplantıda 21 gündem maddesi görüşüldü. 1yıllığına seçilen Encümen üyeleri ile komisyon üyelerinin seçim yapıldı.

Kozan Belediyesi Encümen üyeliğine Mehmet Bozdoğan, Suat Erkan ve Yurdagül Poyraz seçilirken, İmar Komisyonu üyeliklerine Yusuf Eroğlu, Suat Erkan, Hazım Dağlı, Volkan Bayrakçı ve Muhammet Alparslan seçildi. Plan ve Bütçe komisyonu üyeliklerine; Gölhan Coşkun, Gamze Ataş, Uğur Diliçıkık, Saffet Sarıca ve Kenan Avan seçildi. Çevre Sağlık komisyonu üyeliklerine Seval Tetik, Mustafa Kütük, Fatih Aydın, Mustafa Sertelli ve Muhammet Alparslan seçildi. Eğitim Kültür ve Spor Komisyonuna; Arif Yüceli, Adem Ataş, Ali Baysal, Abdullah Avcı ve Süleyman Şenoğul seçildi.

Sosyal Hizmetler Halkla ilişkiler Engelliler Hizmet komisyonuna Salih Altıntaş, Gamze Ataş, Saffet Sarıca, Hasan Basri Erdem ve Mustafa Sertelli seçildi.

Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonuna Şinasi Tutar, Emral Yücel, Ali Baysal, Uğur Diliçıkık ve Kenan Avan seçilirken Kanun ve Kararlar Komisyonu üyeliklerine Adem Ataş, Abdullah Avcı, Ahmet Çankaya, Soner Uzun ve Mustafa Sertelli seçildi. Seçilen üyeler 1 yıllığına görev yapacakları belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA