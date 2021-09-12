Son dakika politika: Karamollaoğlu: 11 Eylül saldırılarını Amerikan istihbaratı planladı

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11 Eylül saldırılarının Amerikan istihbaratı tarafından planlandığını belirterek, "Tesadüfen değil, teröristlerin yaptığı bir hadise değil. Bu kadar ahlaksız insanların hakim olduğu bir dünyada huzur ve barış olmaz" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Edirne Teşkilatı'nın Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Burada partililere seslenen Karamollaoğlu, huzur ve barışla yeni Türkiye ve dünyanın kurulabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül 2001'de gerçekleştirilen terörist saldırıların yıl dönümü olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, saldırıların Amerikan istihbaratı tarafından planlandığını ifade etti.

İnanç ve fikir özgürlüğünü de önemsediklerini belirten Karamollaoğlu, "Bir ülkede adalet yoksa hiçbir zaman baskı ve sıkıntıdan arınmış bir ülkede yaşıyoruz, yaşanabilir bir ülkede hayat sürüyoruz diyemeyiz. Bunu bilmeden bir yere gidilmez. O nedenle fikir, barış ve huzur hedefimiz olmalı, bunu sağlayabilmek için insanların fikir ve inanç hürriyetlerine sahip olmaları ve onu teminat altına alabilmek için de adalet bu ülkede kabul görmeli, yer etmeli. Yönetim şeffaf olmalıdır, hesap verecek. Her yaptığın iş hem vatandaş hem de yetkili merciler tarafından denetlenecek. Hesap vermeyen bir iktidar ister istemez zorbalığa, haksızlığa yönelir; yolsuzluk, israf, rüşvet alır başını gider. Böyle bir şey yok diyorlar. Yoksa neden denetime açık değilsin? Niye en ufacık bir tenkidin bile cevabını vermekten acizsin. Bunu yetkili mercilerin yapması icap eder" ifadelerini kullandı.