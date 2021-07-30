Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin'de yangın bölgesinde
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Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin'de yangın bölgesinde

Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin'de yangın bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınlarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınlarını yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Silifke ilçesinde yanan orman alanlarını gezip, yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan Akkuyu NGS Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığına gelen İnce, burada Vali Ali İhsan Su, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve diğer yetkililerle istişare toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında Yeşilovacık ve Boğsak Mahallelerinde yanan orman alanlarında incelemelerde bulundu. İnce, burada yaptığı açıklamada, "Mersin ilimizde meydana gelen yangınları söndürmek amacıyla buradayız. Az önce Aydıncık ilçemizdeydik. Silifke'de yapmış olduğumuz toplantıda bir değerlendirme yaptık. Mersin ilimizde 7 noktada yangın meydana gelmiştir. Bunların 3 tanesi şuanda aktif olarak devam ediyor. Diğer noktalar söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu 3 noktada da 5 helikopterimiz çalışıyor. Yine orman teşkilatımızın bütün personeli başta olmak üzere 128 arasöz, 6 iş makinesi, bunun yanında diğer kamu kurumlarından belediyeler başta olmak üzere iş makinaları ve gerek duyulan araçlarla 200'ü aşkın araç şuanda müdahale ediyor. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarımız devam etmekte. Umarım hava müsaade ederse, rüzgar müsaade ederse bunu en kısa sürede 3 bölgeyi de söndürmeyi hedefledik. İnşallah en sürede daha fazla yangın zarar vermeden sonuca ulaşacağız. Arkadaşlarımız cephede savaşır gibi yangın söndürmede çalışıyorlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Orman teşkilatımızın 500'ü aktif ve 500'ü gönüllü olmak üzere bini aşkın personeli, yine diğer kamu kurumlarımızdan bini aşkın personelle birlikte mücadele ediyorlar. Yangından dolayı zarar gören vatandaşlarımızın zararını en kısa sürede devletimizin yardımıyla telafi edeceğiz" dedi.

"Şuanda 14 mahalle tahliye edilmiş durumda"

İnce, şunları kaydetti: "14 mahallede yaşayan yaklaşık 10 bin civarında bir nüfusumuz var. O nüfusumuz tahliye edilmiş durumda. Onlara da gerekli barınma yerleri gösterildi. Valiliğimiz ve Kaymakamlığımızca yurtlar ve pansiyonlar temin edildi. Şuan itibari ile 100 civarında bir vatandaşımız buralarda barındırılıyor. Devletimiz bu vatandaşlarımıza her türlü kolaylık ve yardımı gösteriyor. Bundan sonra da ziyadesiyle ulaştıracaktır. Yangınlarla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir bulguya rastlanıldığında gerekli paylaşım yapılacaktır. Hiç yangının olmamasını arz ediyoruz. Düştüğü yere çok büyük tahribat yaratıyor. Ama bizim yine de Mersin'deki tesellimiz can kaybının olmayışıdır. Ama zarar görenlerimiz var. Hepsine geçmiş olsun diliyoruz. Bu konuda can kaybı olan yerler var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mersin genelinde yangınlardan zarar gören 134 vatandaşımız oldu. Bu 134 vatandaşımızın 90 tanesi bizim kendi kamu görevlilerimiz çalışanlarımızdır. Dumandan etkilendiler. Geriye kalan 34 kişi normal vatandaşlarımızdan. Fakat onların hepsi hastanelerimize başvurdular. Hepsi taburcu edilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Başkanımızın geçmiş olsun dileklerini de iletmek isterim. Onlar da bize gerekli talimatları verdiler. Yapılması gereken ne varsa bu konuda görevlendirdiler. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sorumlu arkadaşlarımızla beraber, gayret içerisindeyiz." - MERSİN

Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin'de yangın bölgesinde
Son dakika politika: İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mersin'de yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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