Son dakika politika: Bakan Yanık, Tokat'ta Sosyal Hizmetler Kampüsü temel atma töreninde konuştu Açıklaması

TOKAT (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğuna inanan bu ruhu, çağın gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik." dedi.

Bakan Yanık, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere geldiği Tokat'ta, Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün temel atma törenine katıldı.

Çocuk evleri sitesi, gündüzlü yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, aile danışma merkezi, spor salonu ve yüzme havuzu, cami ve diğer donatılarıyla Tokat'a yaraşır bir kompleksi kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yanık, kampüste her bir ayrıntının tek tek düşünüldüğünü vurguladı.

Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün, Tokat'ın ihtiyaçlarını karşılamasının yanında diğer şehirlere de örnek olmasını ümit ettiğini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Ülkemize hizmet etme gücünü ve şevkini neredeyse 20 yıldır aralıksız sürdüren, en iyisini ve en güzelini hedefleyen bir iktidarın bakanı olarak, milletimizin bize olan inancı en önemli motivasyon kaynağım olmuştur. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğuna inanan bu ruhu, çağın gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik. İşte bugün temelini atacağımız bu kampüs, tam da bu bakış açısının sonuçlarından birisi. Mekan düzenlemeleriyle ve donatılarıyla insana değer veren bir hizmet anlayışını, burada en güzel ifadesiyle ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."

Bütün çocukların özenle sahip çıkılması gereken birer emanet olduğunun altını çizen Yanık, "Biz buna inanıyoruz. Onlar bize emanet, biz geleceği onlara emanet edeceğiz günün birinde. Bütün çocukların geleceğe sağlıklı ve yeterli şekilde hazırlanmasını sağlamak, gerek anayasal gerekse sosyal ama aynı zamanda vicdani sorumluklarımız arasında yer alıyor. Bugün ülke çapında 1300'ü aşkın bakım kuruluşumuzda, 14 bine yakın evladımız bize emanet. Onların en iyi şekilde hayata hazırlanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışıyoruz." diye konuştu.

"Mutlu, sağlıklı, üreten ve faydalı bireyler olabilmeleri için çaba harcıyoruz. Bununla birlikte, çocuklara yönelik politikalarımızda aile hayatının öncelenmesi, aile odaklı hizmet modellerimizi belirleyen temel yaklaşımımız 'çocuğun üstün yararı' olmazsa olmazımız." ifadesini kullanan Yanık, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda, aile yanında kalması mümkün olamayan çocuklara kurumlarını açtıklarını dile getirdi.

Çocuk evleri sitelerinin çok güzel bir örnek oluşturduğunu anlatan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuk hizmetlerindeki insan odaklı büyük dönüşümün parçası olarak artık koruma-bakım kuruluşlarımızı koğuş sisteminden ev sistemine dönüştürdük. 50-100 çocuğun bir arada kaldığı koğuşlardan artık 5-6 çocuğun bir arada kaldığı yaşlarına göre sınıflandırıldıkları, apartman dairelerinde, mahallenin bir parçası olarak yaşadıkları fiziki şartlara dönüştürdük. Çocuklarımız hem burada hayatlarını idame ettiriyorlar, hem sosyalleşiyorlar hem yaşlarına göre ev içindeki sorumluluklarını paylaşarak aslında geleceğe de bir anlamda hazırlanmış oluyorlar. Sosyal olgunluğa erişerek büyüyor ya da çocuk evleri sitelerimizde, tıpkı kampüsümüzdeki gibi siteyi oluşturan küçük villa tipi konutlarda kalarak sosyalleşmiş oluyorlar. Temelini attığımız bu sosyal hizmet kampüsümüzde de 50 kişilik kapasitesiyle çocuklarımıza, her türlü sosyal, kültürel ve sportif imkanları olan bir çocuk evleri sitesi inşa edeceğiz."

Programa, Vali Ozan Balcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri katıldı.