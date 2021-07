Son dakika politika: Aydemir Erzurum sulama yatırımlarını değerlendirdi

Gelen son dakika haberlerine göre TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'da gerçekleştirilen tarımsal yatırımları gündeme getirerek, "Erzurum tarım ve hayvancılıkta zirve bulan ildir" vurgusunda bulundu.

Yatırımları Takip Hassasiyeti

Milletvekili Aydemir, Söylemez ve Alvar Barajları yapımına yönelik takip hassasiyetlerini dile getirerek Erzurum tarım sektörü için önemine değindi, sulama yatırımlarının Erzurum için ehemmiyetini ifade etti.

18 Yıllık Süreç ve Erzurum Yatırımları

Özellikle son 18 yılda Erzurum'da sulama ve HES baraj yatırımlarındaki yoğunlaşmaya dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Son on sekiz yılda Erzurum'da çok sayıda baraj inşa edildi ve bu sayede de yüz binlerce dekar arazi sulanır oldu, ancak Erzurum gibi tarım ve hayvancılığın zirve bulduğu bir il sulama bakımından dahasını bekliyor. 'dedi.

'Sulama yatırımları hayati önemde'

Sunumunda, Erzurum'da tarım sektörünün güçlendirilmesi, tarımsal üretimin artması, bölge çiftçisinin kalkınması amacına yönelik olarak gölet ve sulama barajlarının inşaat; ihtiyaca yönelik yeni barajların da ihale aşamasında olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, tarım sektörünün öncelikli olduğu Erzurum ekonomisi için bu yatırımların hayati önemde olduklarını vurguladı.

'ERZURUM İÇİN OLMAZSA OLMAZ YATIRIMLAR'

Milletvekili Aydemir, 'Bunun içindir ki çok sayıda barajımız ya inşaat safhasında ya ihale aşamasında. En önemlileri Söylemez ve Alvar Barajları. Her ikisi de hayati önemde ve Erzurum için olmazsa olmaz yatırımlar. ' kaydını düştü.

Söylemez ve Alvar Barajlarının Önemi

Türkiye'de ortalama her yedi yılda bir kuraklık yaşandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Malumdur ki ülkemizde her yedi yılda bir ortalama kuraklık yaşanıyor. Bu yüzdendir ki yapım safhasındaki barajlara olan ilgimiz ve takibimiz çok daha fazla ve beklentimiz de o ki Söylemez ve Alvar Barajları bir an önce tamamlanacak ve Erzurum, Pasinler ve Daphan Ovalarına can üstüne can gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın sahabetliğine dadaşlar olarak minnettarız.' Dedi. - ERZURUM

