Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi

28.02.2021 08:24 | Son Güncelleme: 28.02.2021 08:31
Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi

AKSARAY'da, trafik polisi Mikail Yıldırım'ın trafiği durdurarak kurtardığı yaralı köpeği, veterinere götüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü şoförü Habib Çetinkaya sahiplendi.

AKSARAY'da, trafik polisi Mikail Yıldırım'ın trafiği durdurarak kurtardığı yaralı köpeği, veterinere götüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü şoförü Habib Çetinkaya sahiplendi. Çetinkaya, "İsmini 'Akbaş' koyduk. Çok sevimli, evimizin adeta maskotu oldu. Haber sonrası yaralı köpek internette birçok güzel yorum almış. Ben de kendi sosyal medya hesabımdan köpeği sahiplendiğimi paylaştım ve bana da çok güzel yorumlar geldi" dedi. 

Aksaray Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mikail Yıldırım, 25 Şubat günü, Aksaray- Ankara karayolunda müdürlük binası önünde rutin yol kontrol uygulaması yaptığı sırada karşı şeritte bir köpeğin yerde yattığını fark etti. Yıldırım, araçların köpeği ezmemesi için trafiği durdurdu, ardından koşarak köpeğin yanına gitti. Köpeğin bir aracın çarpması sonucu yaralandığı anlaşılınca, diğer ekip arkadaşlarına teslim edip, veterinere götürülmesini sağladı.

VETERİNERE GÖTÜREN ŞOFÖR, KÖPEĞİ SAHİPLENDİ 

Polisler eşliğinde köpeği veterinere götüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü şoförü Habib Çetinkaya, hayvanı tedavisinin ardından sahiplendi. Çetinkaya şunları söyledi:

"Yaralan köpeği, polis arkadaşla beraber kamyonete yükleyip, veterinere götürdük. Veteriner ağzında kanama olan köpeğe müdahale etti ve iğne yaptı. Daha sonra kırığı olup olmadığı için röntgen çekildi. Veteriner, köpekte bir kırık- çıkık olmadığını söyledi. Polis arkadaşlar, bana köpeği ne yapacağımı sordu. 'Barınağa mı teslim edeceğiz?' dedi. Ben de polislere, evime götürüp bu köpeğe sahipleneceğimi söyledim. Polis arkadaşlar tekrar görev yerlerine döndüler ben de köpeği evime getirdim."

'AKBAŞ EVİMİZİN ADETA MASKOTU OLDU'

Köpeğe 'Akbaş' adını verdiğini belirten Çetinkaya, "Ben olayı duyup Bölge Trafik Müdürlüğü önüne gittiğim de polis memuru Mikail Yıldırım, köpeğe mama verip seviyordu. Köpek araç çarptığı için yerde yatıyordu. Şu an da gördüğünüz gibi durumu gayet iyi. İsmini 'Akbaş' koyduk. Çok sevimli evimizin adeta maskotu oldu. Haber sonrası yaralı köpek internette birçok güzel yorum almış. Ben de kendi sosyal medya hesabımdan köpeği sahiplendiğimi paylaştım ve bana da çok güzel yorumlar geldi" diye konuştu.

Polis memuru Mikail Yıldırım'ın trafiği durdurup köpeğe yardım etmesini DHA'nın haberleştirmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından 'Türk Polisi, ihtiyacı olan her canlının yardımına koşandır. Yaralanan köpeğin veteriner hekime ulaştırılmasını sağladık' diye o ana ait fotoğrafla paylaştı.

Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi
Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi
Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi
Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi
Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi
Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi
Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi
Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 08:32:26. #1.14#
title