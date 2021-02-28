Polisin kurtardığı köpeği, veterinere götüren şoför sahiplendi

AKSARAY'da, trafik polisi Mikail Yıldırım'ın trafiği durdurarak kurtardığı yaralı köpeği, veterinere götüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü şoförü Habib Çetinkaya sahiplendi. Çetinkaya, "İsmini 'Akbaş' koyduk. Çok sevimli, evimizin adeta maskotu oldu. Haber sonrası yaralı köpek internette birçok güzel yorum almış. Ben de kendi sosyal medya hesabımdan köpeği sahiplendiğimi paylaştım ve bana da çok güzel yorumlar geldi" dedi.

Aksaray Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mikail Yıldırım, 25 Şubat günü, Aksaray- Ankara karayolunda müdürlük binası önünde rutin yol kontrol uygulaması yaptığı sırada karşı şeritte bir köpeğin yerde yattığını fark etti. Yıldırım, araçların köpeği ezmemesi için trafiği durdurdu, ardından koşarak köpeğin yanına gitti. Köpeğin bir aracın çarpması sonucu yaralandığı anlaşılınca, diğer ekip arkadaşlarına teslim edip, veterinere götürülmesini sağladı.

VETERİNERE GÖTÜREN ŞOFÖR, KÖPEĞİ SAHİPLENDİ

Polisler eşliğinde köpeği veterinere götüren Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü şoförü Habib Çetinkaya, hayvanı tedavisinin ardından sahiplendi. Çetinkaya şunları söyledi:

"Yaralan köpeği, polis arkadaşla beraber kamyonete yükleyip, veterinere götürdük. Veteriner ağzında kanama olan köpeğe müdahale etti ve iğne yaptı. Daha sonra kırığı olup olmadığı için röntgen çekildi. Veteriner, köpekte bir kırık- çıkık olmadığını söyledi. Polis arkadaşlar, bana köpeği ne yapacağımı sordu. 'Barınağa mı teslim edeceğiz?' dedi. Ben de polislere, evime götürüp bu köpeğe sahipleneceğimi söyledim. Polis arkadaşlar tekrar görev yerlerine döndüler ben de köpeği evime getirdim."

'AKBAŞ EVİMİZİN ADETA MASKOTU OLDU'

Köpeğe 'Akbaş' adını verdiğini belirten Çetinkaya, "Ben olayı duyup Bölge Trafik Müdürlüğü önüne gittiğim de polis memuru Mikail Yıldırım, köpeğe mama verip seviyordu. Köpek araç çarptığı için yerde yatıyordu. Şu an da gördüğünüz gibi durumu gayet iyi. İsmini 'Akbaş' koyduk. Çok sevimli evimizin adeta maskotu oldu. Haber sonrası yaralı köpek internette birçok güzel yorum almış. Ben de kendi sosyal medya hesabımdan köpeği sahiplendiğimi paylaştım ve bana da çok güzel yorumlar geldi" diye konuştu.

Polis memuru Mikail Yıldırım'ın trafiği durdurup köpeğe yardım etmesini DHA'nın haberleştirmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından 'Türk Polisi, ihtiyacı olan her canlının yardımına koşandır. Yaralanan köpeğin veteriner hekime ulaştırılmasını sağladık' diye o ana ait fotoğrafla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı